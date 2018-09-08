В Ленобласти тепловоз насмерть сбил ребенка с велосипедом

Двенадцатилетний ребенок погиб на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленинградской области днем 8 сентября. Полученные юным велосипедистом травмы оказались несовместимы с жизнью.

Несчастный случай произошел сегодня на перегоне станций Строганово-Дивенская. Тепловоз насмерть сбил мальчика с велосипедом, который переходил пути по переходу.

Сообщается, что мальчик шел на запрещающий сигнал светофора, однако очевидцы отмечают, что никаких объявлений о приближении тепловоза к станции в этот момент не было.

Ребенок от полученных травм скончался на месте. Личность мальчика, погибшего у станции «Дивенская», в настоящий момент устанавливается.