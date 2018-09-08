В Зеленогорске после ливня с градом машины уходят под воду

В Ленинградской области сегодня прошли мощные ливни с градом и грозой. Так, под ударом стихии оказался Зеленогорск. По улицам города стало невозможно проехать на легковом автомобиле.

"Все низкие автомобили получили гидроудар, внедорожники с трудом проезжают по тротуару", - пишут в соцсетях. Очевидцы публикуют фото и видео погодной аномалии. Над акваторией Финского залива можно было наблюдать небольшой смерч.

Инцидент мог произойти из-за высокой нагрузки городской системы ливневых стоков, которые оказались не готовы к такому удару стихии.