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В Зеленогорске после ливня с градом машины уходят под воду
8 сентября 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Ленинградской области сегодня прошли мощные ливни с градом и грозой. Так, под ударом стихии оказался Зеленогорск. По улицам города стало невозможно проехать на легковом автомобиле.
"Все низкие автомобили получили гидроудар, внедорожники с трудом проезжают по тротуару", - пишут в соцсетях. Очевидцы публикуют фото и видео погодной аномалии. Над акваторией Финского залива можно было наблюдать небольшой смерч.
Инцидент мог произойти из-за высокой нагрузки городской системы ливневых стоков, которые оказались не готовы к такому удару стихии.
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