Опубликовано видео с плавучим краном, который врезался в Крымский мост
8 сентября 2018, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидцы засняли на видео плавучий кран, который сорвался с якоря и врезался в Крымский мост. Он погнул несколько метров барьерного ограждения и повредил одну мачту освещения сооружения.
Сейчас работа Крымского моста вернулась в штатный режим, все ограничения сняты. Как ранее сообщалось, буксиру удалось зацепить сорвавшийся с якоря плавкран и оттащить его на безопасное расстояние от моста. К ремонтным работам планируется приступить после того, как стихнет шторм в Керченском проливе.
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