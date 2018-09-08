Опубликовано видео с плавучим краном, который врезался в Крымский мост

Очевидцы засняли на видео плавучий кран, который сорвался с якоря и врезался в Крымский мост. Он погнул несколько метров барьерного ограждения и повредил одну мачту освещения сооружения.

Сейчас работа Крымского моста вернулась в штатный режим, все ограничения сняты. Как ранее сообщалось, буксиру удалось зацепить сорвавшийся с якоря плавкран и оттащить его на безопасное расстояние от моста. К ремонтным работам планируется приступить после того, как стихнет шторм в Керченском проливе.