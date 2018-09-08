Видео: экипаж потерпевшего бедствие у берегов Крыма буксира‍ спасли

Спасатели в акватории Черного моря возле Керчи подняли на сухогруз экипаж потерпевшего бедствие малого буксира «Шквал» в количестве семи человек. Угрозы для жизни людей нет.

Об этом сообщил помощник начальника руководителя МЧС РФ по Крыму Владимир Иванов, пишет РИА Новости. Ранее экипаж покинул судно и дрейфовал на плоту в Керченском проливе.

Напомним, утром в МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Героевка терпит бедствие судно, капитан которого запросил помощь и эвакуацию экипажа.

Видео предоставлено Керчь.FM