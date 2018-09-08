В Новороссийске шторм смыл в море пассажирский автобус

В Новороссийске разбушевавшийся шторм смыл в море пассажирский автобус, к счастью, без пассажиров. В сети опубликованы кадры, запечатлевшие, как транспортное средство медленно погружается в воду.

В ночь с пятницы на субботу в Новороссийске выли сирены. Жителей просили не покидать свои дома. Городские власти включили систему аварийного оповещения из-за обрушившейся на город непогоды. Этот вид оповещения в городе используется только при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, отмечает городской портал Новороссийска.

А утром в субботу в сети появились кадры с уплывающим в море автобусом. Уточняется, что этот инцидент произошел в селе Широкая Балка. К счастью, в этот момент в автобусе не было пассажиров. Пятибалльный шторм и сильный ливень просто смыли автобус в море.