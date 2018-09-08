В Керченском проливе затонул буксир, экипаж дрейфует на плоту

В Керченском проливе со стороны акватории Черного моря подал сигнал бедствия малый буксир «Шквал». Экипаж покинул судно и дрейфует на плоту, спасатели пока не могут эвакуировать моряков из-за шторма.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Крым в 06.55 принял сообщение, что малый буксир «Шквал» заливает дождем в двух километрах от берега. Капитан буксира запросил помощи. В 07.25 экипаж судна покинул буксир на спасательном плоту, сообщили в Крымском ГУ МЧС.

Спасательное судно «Меркурий» обнаружило дрейфующих в Керченском проливе моряков. Все семь членов экипажа буксира «Шквал» находятся на спасательном плоту. Эвакуацию моряков затрудняют неблагоприятные погодные условия: шторм 4-5 баллов, порывистый ветер до 20 м/с и сильный дождь, сообщает РИА Новости.