СМИ: глава «Газпрома» попал в ДТП на Каширском шоссе
7 сентября 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель правления компании "Газпрома" Алексей Миллер попал в аварию по дороге в подмосковный аэропорт. Сообщается, что данное происшествие случилось сегодня на Каширском шоссе.
Представитель компании Сергей Куприянов рассказал, что Миллер чувствует себя хорошо. По его словам, ДТП можно охарактеризовать как "небольшой инцидент", передает Рен Тв.
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