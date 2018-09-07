В Тамбовской области ребенок погиб от осколков боевого снаряда
7 сентября 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
Семилетний мальчик в Тамбовской области погиб от ранений осколками после взрыва боевого снаряда. Детонация произошла от удара молотком. Ребенок скончался до приезда бригады скорой помощи.
В селе под Тамбовом мальчик нашел в сарае своего дома старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. От разрыва снаряда осколки срикошетили в ребенка.
В тот момент рядом с мальчиком находилась его подруга, она не пострадала. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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