В Крыму спасли унесенных ветром

Сильный дождь, шквалистый ветер – серферов, решивших прокатиться на волнах возле села Поповка Сакского района, не испугало даже штормовое предупреждение. В результате их унесло в открытое море.

Как сообщают «Аргументы недели – Крым», двое россиян оказались так далеко от берега после того, как попытались спасти оборудование для серфинга. Людей обнаружили спасатели, но в том районе на тот момент у них не оказалось под рукой подходящего судна. Было решено использовать стоящий у причала Северной косы озера Донузлав рейдовый катер.

Несмотря на плохую видимость, любителей экстрима нашли в одной миле от берега и доставили на борт. Обошлось без помощи врачей.