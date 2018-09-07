Поток воды, образовавшийся после ливней, пронес по улице Ялты женщину

На улице Пушкинская в Ялте в минувший четверг, 6 сентября, произошел инцидент. Сильнейший ливень, обрушившийся на город, едва не стал причиной гибели женщины, которую начал уносить бурный поток воды.

Согласно последней информации, гражданку в какой-то момент подхватила стихийно образовавшаяся волна, которая понесла ее по проезжей части. Как сообщает "Свободная пресса", за женщиной бежали сразу несколько мужчин, которым в конечном итоге удалось ее спасти.

Ранее в республиканском МЧС сообщили, что в Ялте за очень короткий промежуток времени выпала почти двухмесячная норма осадков, вследствие чего были затоплены подвалы и подземные переходы.