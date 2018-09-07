В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару

В Московской области сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на супружескую пару. Согласно последней информации, происшествие случилось в деревне Кривцово в Солнечногорском районе.

Грабитель напал на 57-летнего мужчину, ударил его бутылкой по голове и пытался забрать у его жены сумку, однако тот дал отпор злоумышленнику. Впоследствии женщина вышла к дороге и пыталась остановить какой-нибудь автомобиль и попросить о помощи, передает "Росбалт". К счастью, в этот момент мимо проезжали сотрудники полиции, которые помогли женщине и ее мужу.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой". Нападавшим оказался 23-летний мужчина.