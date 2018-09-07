В Перми в шахту лифта упала женщина, пытавшаяся помочь застрявшим людям
7 сентября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Перми пожилая женщина, пытавшаяся помочь застрявшим в лифте людям, упала в шахту и погибла. Соответствующую информацию предоставили сегодня в следственном управлении СК России по Пермскому краю.
Происшествие случилось в минувшую среду в многоэтажном доме на улице Кронита. В здании внезапно сломался лифт. Для эвакуации была привлечена женщина 1950 года рождения, которая в какой-то момент по неустановленной причине упала в шахту и получила травмы, несовместимые с жизнью.
Как уточняет РИА "Новости", по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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