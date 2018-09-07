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В Перми в шахту лифта упала женщина, пытавшаяся помочь застрявшим людям

7 сентября 2018, 10:10 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми в шахту лифта упала женщина, пытавшаяся помочь застрявшим людям
фото: pixabay.com

В Перми пожилая женщина, пытавшаяся помочь застрявшим в лифте людям, упала в шахту и погибла. Соответствующую информацию предоставили сегодня в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

В МЧС поступили данные о пожаре в шахте лифта жилого дома в Москве

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Как уточняет РИА "Новости", по факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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В Перми в шахту лифта упала женщина, пытавшаяся помочь застрявшим людям

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Ученые из Университета штата Вашингтон в Такоме сообщили, что таяние ледников на Земле способно привести к возникновению гигантских цунами. Одно из таких явлений недавно было замечено на Аляске.

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В Паттайе россиянин украл шашлык и прыгнул с ним в море

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