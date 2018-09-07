Режим ЧС ввели в девяти районах Приморья
7 сентября 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В девяти районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно последней информации, эти муниципалитеты серьезно пострадали из-за недавних тайфунов и сильнейших ливневых дождей.
Наиболее тяжелой является обстановка на северо-востоке Приморья. В общей сложности 14 населенных пунктов края остаются подтопленными. Повреждены 36 мостов и 32 участка дорог, однако железная дорога функционирует в штатном режиме, передает "Свободная пресса".
Для ликвидации последствий возможных ЧС к настоящему моменту создана особая группировка сил и средств, состоящая из 4922 человек, 1702 единиц техники, а также 135 плавсредств.
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