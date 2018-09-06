В Армянске вывезли из зоны химического выброса более четырех тысяч детей
6 сентября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что более 4 тысяч детей вывезли из зоны химического выброса на севере полуострова. Все дети находятся в крымских санаториях за счёт государства.
«У детей поражений органов и вообще заболеваний, признаков токсических отправлений не обнаружено. Все находятся под присмотром. В этой части никаких проблем нет», — заявил глава республики.
4 сентября в Армянске заявили, что концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. Власти сообщили, что здоровью жителей ничего не угрожает, однако в предупредительных мерах решили им устроить двухнедельный отдых. Работу химического завода «Крымский Титан» временно остановили.
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