В Армянске вывезли из зоны химического выброса более четырех тысяч детей

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что более 4 тысяч детей вывезли из зоны химического выброса на севере полуострова. Все дети находятся в крымских санаториях за счёт государства.

«У детей поражений органов и вообще заболеваний, признаков токсических отправлений не обнаружено. Все находятся под присмотром. В этой части никаких проблем нет», — заявил глава республики.

4 сентября в Армянске заявили, что концентрация сернистого ангидрида впервые превысила норму. Власти сообщили, что здоровью жителей ничего не угрожает, однако в предупредительных мерах решили им устроить двухнедельный отдых. Работу химического завода «Крымский Титан» временно остановили.