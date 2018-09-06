В Москве избили молодую фигуристку

Сегодня стало известно, что в Москве была избита 17-летняя фигуристка Софья Полищук. Фигуристка пострадала от рук своего приятеля, который приревновал девушку к другим парням и попытался ее придушить.

Вечером 4 сентября Софья Полищук, возвращаясь домой, встретила своего знакомого, с которым находилась в дружеских отношениях и вместе посещала секцию фигурного катания. Молодой человек предъявил девушке претензии, что она пользуется вниманием у других парней. В качестве доказательств своей правоты он показал ей фотографии, где Софья была запечатлена в компании других молодых людей.

В ходе разговора молодой человек разгорячился и потерял контроль над своими эмоциями. Он ударил Софью по лицу, схватил ее за горло, порвал куртку спортсменки.

Врачи больницы, в которую обратилась Софья Полищук, зафиксировали многочисленные гематомы на шее девушки. По факту происшествия начата проверка. Софья Полищук – бронзовый призер юниорского гран-при по фигурному катанию, сообщает «Телепрограмма».