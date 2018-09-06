Самолет совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет «Боинг-738-800», выполнявший рейс из Кемерово в Москву, совершил вынужденную посадку в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом сообщил представитель аэропорта.

«Самолет, выполнявший рейс Кемерово – Москва, совершил посадку в Новосибирске по решению экипажа в 09.03 (05.03 мск). По предварительным данным, его вылет задержан до 16.00 (12.00 мск)», - сообщил представитель новосибирского аэропорта Толмачево.

«Самолет, на борту которого находилось 154 пассажира и пять членов экипажа, совершил посадку по техническим причинам. Сейчас специалисты авиакомпании определяют, будет ли предоставлен резервный борт или пассажиров доставят в пункт назначения этим же самолетом после отдыха экипажа», - рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщает РИА Новости.