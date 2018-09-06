В Хабаровском крае тайфун оставил без света 17 поселков

Бушующий в Хабаровском крае тайфун «Джеби» оставил без электроснабжения семнадцать населенных пунктов, в которых проживают более пятнадцати тысяч жителей, сообщает региональный МЧС.

Тайфун «Джеби», пришедший с Сахалина, бушует в Хабаровском крае со вторника. Регион находится под властью штормового ветра и очень сильных дождей. К настоящему моменту сообщается о двух пострадавших. В городе Советская Гавань ветром сорвало часть кровли со школьной крыши, при этом пострадала 12-летняя девочка. Она госпитализирована с переломом ноги. В Ванинском районе ураганный ветер повалил дерево на женщину. Она находится в реанимации.

«По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 6 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов. Подача электроснабжения нарушена в шести районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском. Аварийные бригады электросетей ведут работы по оперативному устранению нарушений на линиях электропередачи», - сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Синоптики сообщают, что циклон смещается на север, в сторону Охотского моря. В течение дня здесь усилится ветер до 25-30 м/с, начнутся сильные осадки, сообщает РИА Новости.