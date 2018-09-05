В Армянске не собираются вводить режим ЧС из-за химических выбросов

Заместитель начальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексей Фридман заявил, что на севере Крыма в Армянске не будут вводить режим чрезвычайной ситуации.

«Согласно критериям оценки чрезвычайной ситуации, которые утверждены приказом, нет необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Остаемся в том режиме, который у нас сейчас утвержден», - приводит слова Фридмана РИА Новости.

При этом он заявил, что власти полуострова делают, всё возможное, чтобы локализировать ситуацию.

Напомним, что в городе 4 сентября в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Расположенный недалеко от Армянска завод «Крымский Титан» был временно приостановлен на две недели.