В Армянске не собираются вводить режим ЧС из-за химических выбросов
5 сентября 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель начальника крымского управления по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РФ Алексей Фридман заявил, что на севере Крыма в Армянске не будут вводить режим чрезвычайной ситуации.
«Согласно критериям оценки чрезвычайной ситуации, которые утверждены приказом, нет необходимости введения режима чрезвычайной ситуации. Остаемся в том режиме, который у нас сейчас утвержден», - приводит слова Фридмана РИА Новости.
При этом он заявил, что власти полуострова делают, всё возможное, чтобы локализировать ситуацию.
Напомним, что в городе 4 сентября в воздухе было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида. Расположенный недалеко от Армянска завод «Крымский Титан» был временно приостановлен на две недели.
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