На Сахалине из-за тайфуна за восемь часов выпала месячная норма осадков

Всего за восемь часов в сахалинском городе Поронайске выпала месячная норма осадков. Это произошло из-за тропического тайфуна "Джеби", который в настоящий момент бушует на территории Сахалина.

Глава Поронайского района Александр Радомский отметил, что за восемь часов выпало 133,6 миллиметра осадков. С дождями не смогли сразу справиться ливневые стоки, поскольку в них находилось слишком много грязи и мусора, однако когда ливень стал слабее, центральная площадь города и улица Октябрьская, прилегающая к ней, были освобождены от воды.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на данные представителя районного отдела ГО и ЧС Владимира Ахметшина, в зоне подтопления по-прежнему остаются восемь частных домов.