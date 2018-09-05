За нападение на бригаду энергетиков в Златоусте хулиган ответит по закону

В Златоусте 28 августа злоумышленник напал с оружием на электромонтеров «МРСК-Урала», которые устанавливали приборы учета. Происшествие случилось у дома №215 по улице Ленина.

Житель одного из домов сначала угрожал энергетикам физической расправой, а затем нанес травмы и открыл стрельбу. Пострадавшего отправили в больницу, а правоохранительные органы задержали нарушителя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 ч.1 п. «а» Уголовного Кодекса РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Ведется следствие.

Тот же человек через несколько дней, 31 августа, снова напал на бригаду и даже пытался сбросить монтера со столба. Хулигана утихомирили, полиция разбирается в инцидентах. Нарушителю грозит внушительный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

К сожалению, это не первый случай нападения воров электроэнергии на энергетиков. Умные счетчики позволяют исключить безучетное потребление электричества, что не входит в планы похитителей. Напомним, что в 2017 году житель Агаповского района, уличенный в воровстве электричества, с топором напал на бригаду энергетиков. Ему присудили 300 принудительных работ.

Действия воров могут привести к выходу из строя электроприборов, пожарам, электротравмам и даже смерти. Если вы знаете что-либо о случаях воровства электроэнергии, звоните по телефону доверия «Челябэнерго» (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный).