Второе землетрясение произошло в Челябинской области
5 сентября 2018, 12:30 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 5 сентября, в Челябинской области произошло второе землетрясение. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Магнитуда подземных толчков, которые были зафиксированы в Уральском регионе в 12.27 по местному времени (10.27 по Москве), составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился в 133 километрах от Уфы и в 21 километре от Катав-Ивановска на глубине 2 километра, передает РИА "Новости". В настоящий момент точные данные о сейсмической активности устанавливают специалисты.
Ранее сегодня в Катав-Ивановском муниципальном районе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадавших нет.
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