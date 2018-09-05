Второе землетрясение произошло в Челябинской области

В среду, 5 сентября, в Челябинской области произошло второе землетрясение. Соответствующую информацию сегодня днем предоставили сотрудники Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Магнитуда подземных толчков, которые были зафиксированы в Уральском регионе в 12.27 по местному времени (10.27 по Москве), составила 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился в 133 километрах от Уфы и в 21 километре от Катав-Ивановска на глубине 2 километра, передает РИА "Новости". В настоящий момент точные данные о сейсмической активности устанавливают специалисты.

Ранее сегодня в Катав-Ивановском муниципальном районе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Пострадавших нет.