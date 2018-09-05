В Хабаровском крае сильный порыв ветра сорвал крышу школы, пострадал ребенок
5 сентября 2018, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Советская Гавань, расположенном в Хабаровском крае, сильнейший порыв ветра сорвал сегодня крышу со здания школы. В среду, 5 сентября, в вышеуказанном регионе бушует тайфун "Джеби".
В администрации района отметили, что в результате случившегося пострадала девочка, которую оперативно доставили в больницу. Как отмечает РИА "Новости", медики осмотрели школьницу и сообщили, что ее жизни ничто не угрожает.
Известно также, что ветер повалил более сотни деревьев, причем некоторые из них перекрыли дороги. Город Советская Гавань в настоящий момент частично обесточен. Уточняется, что дожди уже прекратились, однако порывы ветра по-прежнему являются очень сильными.
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