В Хабаровском крае сильный порыв ветра сорвал крышу школы, пострадал ребенок

В городе Советская Гавань, расположенном в Хабаровском крае, сильнейший порыв ветра сорвал сегодня крышу со здания школы. В среду, 5 сентября, в вышеуказанном регионе бушует тайфун "Джеби".

В администрации района отметили, что в результате случившегося пострадала девочка, которую оперативно доставили в больницу. Как отмечает РИА "Новости", медики осмотрели школьницу и сообщили, что ее жизни ничто не угрожает.

Известно также, что ветер повалил более сотни деревьев, причем некоторые из них перекрыли дороги. Город Советская Гавань в настоящий момент частично обесточен. Уточняется, что дожди уже прекратились, однако порывы ветра по-прежнему являются очень сильными.