Эксперт о землетрясении на Урале: событие неординарное

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин прокомментировал землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло на Урале в ночь на среду. В Челябинской области землетрясение нанесло ущерб школам и детским садам

Шебалин отметил в разговоре с RT, что землетрясения редки на Урале. Ссылаясь на данные Единой геофизической службы РАН, он сообщил, что с 2000 года было одно землетрясение, в 2002 году, его магнитуда составляла 3.Возможны разрушения, хотя вряд ли они будут серьезными. Будут ли афтершоки - покажет время.