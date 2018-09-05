Эксперт о землетрясении на Урале: событие неординарное
5 сентября 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Пётр Шебалин прокомментировал землетрясение магнитудой 5,5, которое произошло на Урале в ночь на среду.
Шебалин отметил в разговоре с RT, что землетрясения редки на Урале. Ссылаясь на данные Единой геофизической службы РАН, он сообщил, что с 2000 года было одно землетрясение, в 2002 году, его магнитуда составляла 3.Возможны разрушения, хотя вряд ли они будут серьезными. Будут ли афтершоки - покажет время.
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