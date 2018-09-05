Пропавший в Краснодаре девятилетний мальчик найден живым

Девятилетний мальчик, пропавший в Краснодаре в минувший понедельник, сегодня утром был найден неподалеку от парка Галицкого. Об исчезновении школьника во вторник, 4 сентября, сообщила его мать.

В Управлении СК по Краснодарскому краю отметили, что мальчика нашли сотрудники полиции. В скором времени его доставят к следователю для допроса. Сейчас также проводятся различные проверочные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств происшествия, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что ребенок пропал в понедельник, а во вторник вернулся домой за деньгами, лежавшими в копилке, и снова исчез.