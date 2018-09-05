В Челябинской области землетрясение нанесло ущерб школам и детским садам

В Катав-Ивановском районе Челябинской области введён режим ЧС. Из 36 социальных объектов пострадали 12, в том числе детские сады и школы — в зданиях, где они находятся, многочисленные трещины.

При этом все детсады и школы продолжают свою работу.

Повреждено здание стационара центральной районной больницы, пациентов эвакуировали, сообщает "Свободная пресса". Созданы чрезвычайные комиссии, которые начали проверять повреждённые объекты в районе.

Местные жители при этом не паникуют, дети гуляют, взрослые делятся с соседями, у кого что поломано, "сколько плиток от печек поотлетало", сообщает портал "74.ru".

СМИ пишут, что подземные толчки ощущали жители Ингушетии, Азербайджана, Турции, Греции и Италии.