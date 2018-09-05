В сети появились фотографии последствий ночного землетрясения на Урале

Минувшей ночью на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Утром в среду, 5 сентября, в сети начали появляться фотографии, на которых запечатлены последствия случившегося.

Наиболее ощутимыми толчки были в Челябинской области неподалеку от города Катав-Ивановск. Уральцы продемонстрировали беспорядок в своих жилищах, вызванный подземными толчками. Многие предметы падали на пол, в некоторых квартирах раскачивались люстры, а на стенах ряда домов возникли трещины. Снимки, предоставленные местными жителями, можно увидеть на сайте URA.RU.

Известно также, что землетрясение нанесло ущерб больнице Катав-Ивановска. Пострадавших, согласно последней информации, нет.