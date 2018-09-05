В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек и пострадали еще 10

В Можайском районе Московской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовой машины. Согласно последней информации экстренных служб, погиб один человек, а пострадали еще десять.

Представитель подмосковного главка МЧС отметил, что ДТП случилось на 137-м километре трассы М-1, проходящей через населенный пункт Цуканово. Микроавтобус нарушил правила дорожного движения, вследствие чего произошло лобовое столкновение с фурой, передает РИА "Новости".

Все пострадавшие были экстренно доставлены в больницу. В настоящий момент движение на автодороге местами затруднено. Ликвидацией последствий аварии занимался 21 человек и 7 единиц техники.