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Землетрясение произошло на Урале
5 сентября 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на среду, 5 сентября, в районе Уральских гор было зафиксировано землетрясение. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков составляла 5,4 балла по шкале Рихтера.
Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров на территории Катав-Ивановского района. Как сообщает МЧС, информации о пострадавших или погибших к настоящему моменту не поступало. Данных о разрушении зданий также нет, передает РИА "Новости".
В настоящий момент в Челябинской области действуют шестнадцать рабочих групп, которые должны тщательно проверить жилые дома и социально значимые объекты.
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