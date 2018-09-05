Землетрясение произошло на Урале

В ночь на среду, 5 сентября, в районе Уральских гор было зафиксировано землетрясение. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков составляла 5,4 балла по шкале Рихтера.

Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров на территории Катав-Ивановского района. Как сообщает МЧС, информации о пострадавших или погибших к настоящему моменту не поступало. Данных о разрушении зданий также нет, передает РИА "Новости".

В настоящий момент в Челябинской области действуют шестнадцать рабочих групп, которые должны тщательно проверить жилые дома и социально значимые объекты.