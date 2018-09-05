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Обнародованы «пророчества Ванги и Нострадамуса» об окончании войны на Украине
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Ученые рассказали, о чем предупреждают человека ночные пробуждения
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Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией

//Происшествия 13+

Землетрясение произошло на Урале

5 сентября 2018, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]

Землетрясение произошло на Урале
фото: pixabay.com

В ночь на среду, 5 сентября, в районе Уральских гор было зафиксировано землетрясение. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков составляла 5,4 балла по шкале Рихтера.

В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

В Индонезии вновь произошло мощное землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на глубине десять километров на территории Катав-Ивановского района. Как сообщает МЧС, информации о пострадавших или погибших к настоящему моменту не поступало. Данных о разрушении зданий также нет, передает РИА "Новости".

В настоящий момент в Челябинской области действуют шестнадцать рабочих групп, которые должны тщательно проверить жилые дома и социально значимые объекты.

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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ЕТ

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//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией

Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией

Реализация планов Киева по отказу от договора о дружбе с Российской Федерацией угрожает территориальной целостности Украины. Такую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.

//В мире

Киев возбудил уголовные дела в отношении немецких депутатов, посетивших Крым

Киев возбудил уголовные дела в отношении немецких депутатов, посетивших Крым

Во вторник, 4 сентября, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в отношении нескольких немецких политиков, посетивших без согласия Киева полуостров Крым, были возбуждены уголовные дела.

//Новости Гнездо.ру

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//Политика

Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России

Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России

Присоединение самопровозглашенных республик Донбасса к Российской Федерации привело бы к опасным последствиям для Москвы. С таким заявлением выступил израильский разведчик, военный эксперт Яков Кедми.

//В мире

Порошенко "уколол" канцлера Австрии из-за свадьбы, на которой был Путин

Порошенко "уколол" канцлера Австрии из-за свадьбы, на которой был Путин

Украинский лидер Петр Порошенко в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем прокомментировал свадьбу руководителя австрийского МИД Карин Кнайсль, на которую приезжал глава РФ Владимир Путин.

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//Происшествия

После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена

После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что после выброса загрязняющего вещества в атмосферу работа завода «Крымский Титан» остановлена на две недели.

//Наука

Ученые рассказали, о чем предупреждают человека ночные пробуждения

Ученые рассказали, о чем предупреждают человека ночные пробуждения

Западные ученые провели ряд исследований и предположили, что внезапные ночные пробуждения могут рассказать человеку очень многое о его эмоциональном состоянии, а также о скрытых заболеваниях.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал отношение своих детей к органной музыке

Максим Галкин показал отношение своих детей к органной музыке

Максим Галкин в соцсети Instagram показал видеозапись со своими детьми. "На концерте в соборе. Отношение к органной музыке у детей оказалось немного разным", – гласит подпись юмориста под видео.

//Шоу-бизнес

РПЦ не нравится участие Шнурова и Басты в проекте «Голос»

РПЦ не нравится участие Шнурова и Басты в проекте «Голос»

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата Александр Щипков выразил сомнение, что Василий Вакуленко и Сергей Шнуров должны быть наставниками в телевизионном шоу «Голос».

//Происшествия

Девятилетний ребенок пропал в Краснодаре

Девятилетний ребенок пропал в Краснодаре

В минувший понедельник, 3 сентября, в Краснодаре пропал девятилетний ребенок. Согласно последней информации источников, мальчик возвращался домой во вторник, однако затем снова бесследно исчез.

//Расследования

На свободу вышел совладелец сгоревшего в Перми клуба "Хромая лошадь"

На свободу вышел совладелец сгоревшего в Перми клуба "Хромая лошадь"

Экс-совладелец ночного клуба "Хромая лошадь", который сгорел в Перми 9 лет назад, вышел на свободу. Согласно последней информации, Александр Зак освободился из исправительной колонии досрочно.

//Новости партнеров

//В мире

Политолог поведал о замысле властей США устроить войну между Россией и Украиной

Политолог поведал о замысле властей США устроить войну между Россией и Украиной

Администрации Соединенных Штатов нужна война между Российской Федерацией и Украиной. Такое мнение на своей странице в социальной сети Facebook высказал отечественный политолог Дмитрий Куликов.

//В мире

Адмирал предсказал катастрофу британскому флоту

Адмирал предсказал катастрофу британскому флоту

Экс-начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест заявил, что в настоящее время состояние британского флота не дает возможности в должной мере обеспечить защиту территориальных вод.

//В мире

В Средиземное море вошла атомная подлодка ВМС США с ракетами "Томагавк"

В Средиземное море вошла атомная подлодка ВМС США с ракетами "Томагавк"

Утром в среду, 5 сентября, стало известно, что накануне атомная подлодка Военно-морских сил США USS Newport News, оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк", вошла в акваторию Средиземного моря.

//Общество

СМИ: количество сирот в России стало рекордно малым

СМИ: количество сирот в России стало рекордно малым

По данным на 1 сентября текущего года в банке сведений о детях-сиротах министерства просвещения числятся 47,8 тысяч человек. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России.

//Происшествия

В сети появились фотографии последствий ночного землетрясения на Урале

В сети появились фотографии последствий ночного землетрясения на Урале

Минувшей ночью на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Утром в среду, 5 сентября, в сети начали появляться фотографии, на которых запечатлены последствия случившегося.

//Общество

Мошенники придумали новый способ похищения денег с банковских карт россиян

Мошенники придумали новый способ похищения денег с банковских карт россиян

Мошенники недавно придумали новый способ похищать деньги с банковских карт россиян. Согласно последней информации специалистов, сначала потенциальным жертвам приходит SMS особого содержания.

//Происшествия

В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек и пострадали еще 10

В результате ДТП в Подмосковье погиб один человек и пострадали еще 10

В Можайском районе Московской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовой машины. Согласно последней информации экстренных служб, погиб один человек, а пострадали еще десять.

//В мире

Опубликован прогноз о провале осеннего «блицкрига» ВСУ и уничтожении войск Киева

Опубликован прогноз о провале осеннего «блицкрига» ВСУ и уничтожении войск Киева

Осенний «блицкриг» Вооруженных сил Украины на востоке страны обернется провалом. Такую точку зрения в своем микроблоге в социальной сети Twitter высказал российский публицист Армен Гаспарян.

//Новости СМИ2

//Наука

Предварительные выводы комиссии: дыра в "Союзе" появилась в Королёве

Предварительные выводы комиссии: дыра в "Союзе" появилась в Королёве

Внутренняя комиссия РКК "Энергия" предполагает, что отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", которое привело к утечке воздуха на МКС, образовалось еще в цехе общей сборки кораблей в Королёве.

//Наука

Ученые научились предсказывать развитие болезни Альцгеймера за десять лет

Ученые научились предсказывать развитие болезни Альцгеймера за десять лет

Датские ученые провели исследование и выяснили, что развитие деменции можно предсказать за десять лет до ее появления. Единственный метод побороть заболевание – это заранее начать профилактику.

//В мире

На Украине рассказали об опасности прекращения договора о дружбе с РФ

На Украине рассказали об опасности прекращения договора о дружбе с РФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в минувший вторник, 4 сентября, рассказал о серьезном ущербе, который может быть нанесен Украине прекращением договора о дружбе с Российской Федерацией.

//Общество

В России обсуждают введение минимальной цены на пиво

В России обсуждают введение минимальной цены на пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Министерством финансов России возможность введения минимальной розничной цены на пиво. Об этом сообщил руководитель РАР Игорь Алешин.

//Политика

Лавров обвинил США в манипулировании долларом

Лавров обвинил США в манипулировании долларом

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в манипулировании долларом в интересах США, несмотря на те международные обязательства, которые он на себя взял.

//Происшествия

Землетрясение произошло на Урале

Землетрясение произошло на Урале

В ночь на среду, 5 сентября, в районе Уральских гор было зафиксировано землетрясение. Согласно последней информации специалистов, магнитуда подземных толчков составляла 5,4 балла по шкале Рихтера.

//Новости Redtram

//Общество

Правительство обсуждает введение нового сбора по всей стране

Правительство обсуждает введение нового сбора по всей стране

Минфин и Минкультуры обсуждают включение в Налоговый кодекс РФ туристического сбора. Он во многом идентичен курортному сбору и может быть введен во всех регионах России с 2020 года.

//Общество

Разин предложил переименовать московский переулок в честь убитого главы ДНР

Разин предложил переименовать московский переулок в честь убитого главы ДНР

Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин предложил властям Москвы присвоить Леонтьевскому переулку, в котором расположено посольство Украины, имя убитого главы ДНР Александра Захарченко.

//В мире

Мэр Днепра опроверг сообщения о запрете на российские песни

Мэр Днепра опроверг сообщения о запрете на российские песни

Глава украинского города Днепр (ранее - Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что внесение законопроекта о запрете российских песен еще не означает принятия такого решения: «Не будет такого запрета».

//В мире

Лавров считает кощунственным «нормандский формат» после гибели Захарченко

Лавров считает кощунственным «нормандский формат» после гибели Захарченко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не отказывается от «нормандского формата», но считает кощунственным собирать его после убийства главы ДНР Александра Захарченко.

//Культура

Актер Николай Шадрин скончался на гастролях

Актер Николай Шадрин скончался на гастролях

Во время гастролей во Владикавказе скончался актер Курского драматического театра имени А. С. Пушкина Николай Шадрин. На его счету множество ролей. Шадрин также известен как писатель.

//Культура

Ушел из жизни народный артист России Геннадий Мелехин

Ушел из жизни народный артист России Геннадий Мелехин

Сегодня на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался старейший актер карельского Русского театра драмы, режиссер-постановщик, народный артист России Геннадий Михайлович Мелехин.

//В мире

Россия не боится планов Трампа возглавить заседание СБ ООН

Россия не боится планов Трампа возглавить заседание СБ ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично возглавить одно из заседаний Совета Безопасности в рамках Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в конце сентября в Нью-Йорке.

//В мире

Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Сирии

Израиль нанес ракетный удар по военным объектам Сирии

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военным объектам в Сирии. Сирийские силы противовоздушной обороны отразили атаку, сбив пять ракет. Сообщается, что один человек погиб и четверо пострадали.

//Общество

Виновные, сбросившие вещество, окрасившее реку в зеленый цвет, будут наказаны

Виновные, сбросившие вещество, окрасившее реку в зеленый цвет, будут наказаны

На берегу ялтинской реки Быстрая обнаружены частицы неизвестного вещества, сброс которого окрасил воду в неестественный зеленый оттенок

//В мире

В Лондоне три человека пострадали от отравляющего вещества

В Лондоне три человека пострадали от отравляющего вещества

Три человека пострадали при атаке отравляющим веществом на улице Уэстерн-Гроув на западе Лондона. Пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии здоровья пока неизвестны.

//Общество

Капитальный ремонт дороги в Симферополе утопил в грязи несколько машин

Капитальный ремонт дороги в Симферополе утопил в грязи несколько машин

//В мире

Эксперт прокомментировал заявление ДНР о подготовке Киевом атаки на Донбасс

Эксперт прокомментировал заявление ДНР о подготовке Киевом атаки на Донбасс

Российский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал сообщения представителей ДНР о подготовке украинскими силовиками ударной группировки для атаки на мариупольском направлении.

//Общество

В Москве негодуют из-за устроивших в музеях туалет китайцев

В Москве негодуют из-за устроивших в музеях туалет китайцев

В столице разгорелся скандал из-за китайских туристов. Сотрудники московских музеев возмущены тем, что те справляют большую нужду прямо в стенах памятников истории и культуры.

//Общество

В Иркутской области врачи поставили неправильный диагноз ребенку

В Иркутской области врачи поставили неправильный диагноз ребенку

В городе Ангарск, который находится в Иркутской области, врачи не заметили у ребенка аппендицит и не оказали должную медицинскую помощь.

//В мире

Глава МИД Норвегии приедет в Донбасс 5-го сентября

Глава МИД Норвегии приедет в Донбасс 5-го сентября

Министр иностранных дел Норвегии Ине Сёрейде посетит линию соприкосновения в Донбассе со стороны Украины завтра, 5 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

//В мире

РФ атакует Украину через телеэкраны, заявили в Раде

РФ атакует Украину через телеэкраны, заявили в Раде

Замаскированные информационные войска Кремля влияют на каждого украинца через телеэкраны, и это надо немедленно прекратить, заявил сегодня депутат Верховной рады Украины Максим Бурбак.

//Общество

Минобороны построит главный храм ВС РФ

Минобороны построит главный храм ВС РФ

Министерство обороны Российской Федерации построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных Сил РФ. Об этом сегодня на селекторном совещании заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

//В мире

Помятого Порошенко обнаружили в рейсовом самолете

Помятого Порошенко обнаружили в рейсовом самолете

Пассажиры самолета британской авиакомпании, выполнявшего рейс из Лондона в Киев, немало удивились, увидев на борту Петра Порошенко. Украинский лидер был помят, но улыбчив, сообщили очевидцы.

//Общество

Почта России объявила о начале подписной кампании на следующий год

Почта России объявила о начале подписной кампании на следующий год

С 1 сентября до конца декабря во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте Почты России проводится подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2019 года.

//В мире

Силовики создали ударную группировку для атаки на позиции ДНР

Силовики создали ударную группировку для атаки на позиции ДНР

Украинские силовики сформировали ударную группировку, чтобы атаковать ДНР на мариупольском направлении. Об этом заявил сегодня представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

//В мире

В украинском Днепре предложили запретить российские песни

В украинском Днепре предложили запретить российские песни

Депутаты городского совета украинского города Днепр (ранее - Днепропетровск) предложили запретить песням российских исполнителей звучать в общественных местах на территории города.

//Общество

Кот Мостик опубликовал фото с высоты арки Крымского моста

Кот Мостик опубликовал фото с высоты арки Крымского моста

Рыжий кот Мостик, являющийся символом Крымского моста и ведущий свой блог в соцсетях, поделился с подписчиками новым снимком и предложил угадать место, с которого была сделана фотография.

//В мире

Южнокорейские СМИ сообщили о «пропаже» Ким Чен Ына

Южнокорейские СМИ сообщили о «пропаже» Ким Чен Ына

Издание "Ренхап" сообщило о «пропаже» Ким Чен Ына. По данным источника, лидера КНДР на протяжении 15 дней не появлялся на публике.

//В мире

РФ обвинила Британию в нарушении норм дипломатической вежливости

РФ обвинила Британию в нарушении норм дипломатической вежливости

В расследовании «дела Скрипалей» официальный Лондон допускает вопиющие нарушения элементарных норм дипломатической вежливости. Об этом заявил сегодня представитель российского посольства в Лондоне.

//Общество

В Армянск приехали должностные лица, чтобы контролировать ситуацию

В Армянск приехали должностные лица, чтобы контролировать ситуацию

Сегодня в Армянск прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна ПОПОВА. Она будет лично контролировать ситуации с выбросом в атмосферу химического вещества с завода «Крымский титан»,

//В мире

В США из-за чрезмерного внимания со стороны туристов утонул лось

В США из-за чрезмерного внимания со стороны туристов утонул лось

В Соединённых Штатах на озере Шамплейн утонул лось из-за назойливых туристов. Как сообщает телеканал TVNZ, туристы хотели сфотографировать животное на телефон, когда оно пыталось выбраться на берег, после того как проплыло несколько километров.

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