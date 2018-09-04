Сураев: дыру в МКС мог просверлить космонавт с неустойчивой психикой

Такое предположение высказал космонавт, депутат Государственной думы Максим Сураев. Дыру в пристыкованном к Международной космической станции корабле "Союз МС-09" мог просверлить психически неустойчивый член экипажа.

Как отметил космонавт, все бывает, все живые люди и иногда очень хочется домой, но он считает такие крайние меры недостойными. "Значит, не работает тот фильтр, который работал на Земле", – цитирует его слова РИА Новости.

Сураев считает, что сейчас уровень отбора космонавтов существенно снизился, особенно психологического. Он рассказал, что на МКС есть нужные для получения такой дыры инструменты, а круглосуточное наблюдение за космонавтами не ведется. По его словам, лучше бы это была ошибка на производстве, хотя тоже довольно печально, такого еще не было.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что комиссия проверяет версию преднамеренного воздействия сверлом на обшивку космического корабля "Союз", в котором была обнаружена утечка воздуха, в космосе или при производстве. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" перепроверит на наличие следов от сверла все корабли "Союз" и "Прогресс", которые находятся в производстве или на космодроме Байконур.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в ночь на четверг, 30 августа. Российские космонавты нашли в обшивке бытового отсека микротрещину и заделали ее герметиком.