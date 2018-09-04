В торговом центре в Польше произошел взрыв. Что-то пошло не так

В торговом центре в городе Белосток (Польша) было приведено в действие взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал, возможно потому, что устройство не сработало должным образом.

На месте взрыва обнаружены следы петард и проводов, сообщает радиостанция RMF FM. Также в помещении нашли емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Полиция сейчас проверяет всех, кто имел доступ в это помещение.