Мумия пенсионерки пролежала в московской квартире пять лет

В квартире на Нагорном бульваре на юго-западе российской столицы нашли мумифицированное тело 72-летней пенсионерки. Женщина была мертва к тому моменту уже около пяти лет.

Тело пожилой москвички доставлено в морг для установления причины и обстоятельств смерти. Сведений, кто именно сообщил в полицию о трупе, нет. Вероятно, подробности этой загадочной истории появятся позднее. Следователи принялись распутывать это дело.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начата доследственная проверка по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома на детской площадке.