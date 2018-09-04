Мумия пенсионерки пролежала в московской квартире пять лет
4 сентября 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
В квартире на Нагорном бульваре на юго-западе российской столицы нашли мумифицированное тело 72-летней пенсионерки. Женщина была мертва к тому моменту уже около пяти лет.
Тело пожилой москвички доставлено в морг для установления причины и обстоятельств смерти. Сведений, кто именно сообщил в полицию о трупе, нет. Вероятно, подробности этой загадочной истории появятся позднее. Следователи принялись распутывать это дело.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начата доследственная проверка по сообщению об обнаружении скелетированных останков мужчины во дворе жилого дома на детской площадке.
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