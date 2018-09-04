После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что после выброса загрязняющего вещества в атмосферу работа завода «Крымский Титан» остановлена на две недели.

«Мы провели с утра совещание, к нам прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. В результате мной, по согласованию с руководство завода "Титан", принято решение на две недели остановить завод», — сообщил Аксенов. Глава республики также подчеркнул, что данное решение было принято в предупредительных целях, сообщают РИА Новости.

Напомним, что 23-24 августа в Крыму из-за выброса неизвестного вещества образовался маслянистый налет с желтым оттенком на крышах домов и листьях деревьев. По предварительным данным, причиной выброса вещества послужило испарение содержимого кислотонакопителя, которое использует завод «Крымский Титан».