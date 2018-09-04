В Челябинске силовики задержали наркокурьеров с 30.5 килограммами наркотиков

30.5 килограммов синтетических наркотиков могли быть расфасованы и отправлены в другие регионы России. Сотрудники УФСБ Среднего и Южного Урала пресекли канал сбыта и задержали сразу трех наркокурьеров, у которых обнаружили большую партию запрещенных веществ.

Часть «дури» курьеры спрятали в багажнике машины, чтобы развести по другим областям, часть они рассредоточили по тайникам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России. Подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.