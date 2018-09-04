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В Челябинске силовики задержали наркокурьеров с 30.5 килограммами наркотиков
4 сентября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
30.5 килограммов синтетических наркотиков могли быть расфасованы и отправлены в другие регионы России. Сотрудники УФСБ Среднего и Южного Урала пресекли канал сбыта и задержали сразу трех наркокурьеров, у которых обнаружили большую партию запрещенных веществ.
Часть «дури» курьеры спрятали в багажнике машины, чтобы развести по другим областям, часть они рассредоточили по тайникам. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса России. Подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
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