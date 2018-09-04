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Трехлетняя девочка сломала шейку бедра, прыгая на батуте в Петербурге
4 сентября 2018, 11:11 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге в минувший понедельник, 3 сентября, произошел инцидент в парке аттракционов. Согласно последней информации источников, маленькая девочка сломала шейку бедра, прыгая на батуте.
Происшествие случилось в пространстве под названием "Гагарин парк", расположенном на Кузнецовской улице в Северной столице. Известно, что вчера днем трехлетняя посетительница парка отправилась прыгать на батуте и, очевидно, неудачно приземлилась, передает сегоня АН "Оперативное прикрытие".
Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали перелом. В настоящий момент дополнительной информации о состоянии пострадавшей не поступало.
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