Часть стены Римского форума рухнула на глазах у изумленных туристов

В Риме произошло обрушение одной из основных достопримечательностей древнего города. В центре итальянской столицы обвалилась часть стены форума, расположенная вблизи улицы Монте-Тарпео.

Район срочно оцепила муниципальная полиция. Пострадавших, к счастью, нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Накануне этого происшествия в историческом центре рухнул потолок в церкви Сан-Джузеппе-дей-Фаленьями.