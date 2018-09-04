Часть стены Римского форума рухнула на глазах у изумленных туристов
4 сентября 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Риме произошло обрушение одной из основных достопримечательностей древнего города. В центре итальянской столицы обвалилась часть стены форума, расположенная вблизи улицы Монте-Тарпео.
Район срочно оцепила муниципальная полиция. Пострадавших, к счастью, нет. Обстоятельства случившегося выясняются.
Накануне этого происшествия в историческом центре рухнул потолок в церкви Сан-Джузеппе-дей-Фаленьями.
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