В Благовещенске убиты 12 котов-артистов

Вчера утром работники театра "Котовасия" в Благовещенске обнаружили дверь в вольер выломанной, а 12 котов-артистов - мертвыми. Возможно, это сделали подростки, с которыми накануне произошел конфликт с сотрудниками театра.

Подростки играли в футбол, мяч попал в вазу, которая стояла на столе преподавателя театра. В это время на улице записывали детей в секции. Замечание подросткам вызвало ответную грубость.

Как пишут СМИ, усатых артистов могла загрысть собака, которую ночью кто-то запустил в вольер.