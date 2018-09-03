В Обнинске при обрушении балкона погибли два человека
3 сентября 2018, 21:40 [ «Аргументы Недели» ]
В субботу, 1 сентября, в одном из общежитий Обнинска обрушилось металлическое ограждение балкона. На нём находились две женщины и мужчина.
Как стало известно, мужчина скончался на месте, а женщины были госпитализированы в больницу, где одна потом от тяжёлых травм скончалась.
«В Обнинске по факту гибели людей при обрушении балкона возбуждено уголовное дело», — сообщает управление СК по Калужской области. Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», пишут РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес