В Обнинске при обрушении балкона погибли два человека

В субботу, 1 сентября, в одном из общежитий Обнинска обрушилось металлическое ограждение балкона. На нём находились две женщины и мужчина.

Как стало известно, мужчина скончался на месте, а женщины были госпитализированы в больницу, где одна потом от тяжёлых травм скончалась.

«В Обнинске по факту гибели людей при обрушении балкона возбуждено уголовное дело», — сообщает управление СК по Калужской области. Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», пишут РИА Новости.