Подозреваемый в убийстве полицейского на «Курской» сказал, что не стрелял

Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в Москве на станции метро «Курская» заявил, что ни в кого не стрелял. По его словам, он убежал после того, как услышал звук выстрела.

«Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю», — заявил подозреваемый во время допроса.

Мужчина уточнил, что после выстрела он испугался и убежал. Его остановили в метро для проверки документов, которых у него не было с собой. Задержанный пояснил, что живёт в столице уже с 2007 года и является гражданином Российской Федерации. При этом мужчина признался, что употреблял алкоголь, пишут РИА Новости.