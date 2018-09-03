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Подозреваемый в убийстве полицейского на «Курской» сказал, что не стрелял
3 сентября 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Подозреваемый в убийстве сотрудника полиции в Москве на станции метро «Курская» заявил, что ни в кого не стрелял. По его словам, он убежал после того, как услышал звук выстрела.
«Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю», — заявил подозреваемый во время допроса.
Мужчина уточнил, что после выстрела он испугался и убежал. Его остановили в метро для проверки документов, которых у него не было с собой. Задержанный пояснил, что живёт в столице уже с 2007 года и является гражданином Российской Федерации. При этом мужчина признался, что употреблял алкоголь, пишут РИА Новости.
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