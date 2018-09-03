В столице похищена крупная сумма денег в результате разбойного нападения

Сегодня в Москве неизвестные открыли огонь по двум мужчинам, когда один из них другому передавал крупную сумму денег. После ограбления нападавшие скрылись с места происшествия. В столице введён план «Перехват».

«Поступило сообщение о разбойном нападении. По предварительным данным, несколько злоумышленников произвели выстрелы из неустановленного оружия в сторону двух мужчин, передававших от одного другому крупную сумму денег. После происшествия с похищенным они скрылись на легковом автомобиле», — сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Потерпевшие в результате нападения были доставлены в больницу. Информация об их состоянии уточняется. Как сообщают РИА Новости, предположительно, мужчины передавали друг другу несколько миллионов рублей.