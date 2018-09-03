СМИ: Сын директора театра Ленсовета погиб в ДТП на квадроцикле

В Курортном районе Петербурга около Зеленогорска ночью произошло ДТП. На Нижнем шоссе молодой человек на квадроцикле хотел обогнать автомобиль, но не справился с маневром на повороте.

Квадроцикл юноши врезался в ствол дерева, а затем вспыхнул. 17-летний подросток получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда медицинских работников. Погибшим оказался сын директора театра Ленсовета, передает Telegram-канал 112.