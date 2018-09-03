Число жертв взрыва на оборонном заводе в Дзержинске возросло

Число погибших при взрыве, прогремевшем на оборонном предприятии им. Свердлова в Нижегородской области, увеличилось до пяти. Накануне были обнаружены тела еще двух человек. На оборонном заводе под Нижним прогремел мощный взрыв, есть жертвы

При разборе завалов цеха по утилизации мин, в котором прогремел взрыв, спасатели нашли еще два тела. Идентифицировать личность погибших пока не удалось.

В региональном управлении МЧС отметили, что в настоящее время разбор завалов и работы по разминированию оставшихся зарядов на предприятии продолжаются.

Напомним, ранее АН сообщали, что в министерстве здравоохранения Нижегородской области утром в понедельник, 3 сентября, рассказали о состоянии трех пострадавших.