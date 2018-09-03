Появились новости о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске
3 сентября 2018, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
В министерстве здравоохранения Нижегородской области утром в понедельник, 3 сентября, рассказали о состоянии трех пострадавших в результате взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске.
Согласно последней информации, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и стабильное. Кроме того, у двоих пациентов, находящихся в травматолого-ортопедическом отделении БСМП города Дзержинска, наблюдается положительная динамика, передает РИА "Новости". Четвертая пострадавшая была госпитализирована в Российский ожоговый центр.
Напомним, утром в минувшую пятницу на заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области прогремел взрыв. Погибли пятеро рабочих, а еще шестеро получили различные травмы.
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