Появились новости о состоянии пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске

В министерстве здравоохранения Нижегородской области утром в понедельник, 3 сентября, рассказали о состоянии трех пострадавших в результате взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске.

Согласно последней информации, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и стабильное. Кроме того, у двоих пациентов, находящихся в травматолого-ортопедическом отделении БСМП города Дзержинска, наблюдается положительная динамика, передает РИА "Новости". Четвертая пострадавшая была госпитализирована в Российский ожоговый центр.

Напомним, утром в минувшую пятницу на заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области прогремел взрыв. Погибли пятеро рабочих, а еще шестеро получили различные травмы.