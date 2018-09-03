Возле разрушенного вертолета Ми-8 нашли тела трех человек

Спасатели пешком добирались до места крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области. Были найдены тела трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.

Вертолет совершенно разрушен. Выяснением причин авиакатастрофы будет в скором времени заниматься спецкомиссия. Сейчас решается вопрос о перевозке тел с места крушения.

Вертолет авиакомпании «Ангара» выполнял полет по заказу «Новосибирскгеологии» и исчез 2 сентября. Сегодня утром вертолет был обнаружен.