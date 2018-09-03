На Центральном рынке Кургана беспрепятственно продают мухоморы

Недавно на Центральном рынке Кургана в продаже появились мухоморы. Согласно последней информации очевидцев, продавец утверждает, что его товар является полезным для здоровья и даже целебным.

Грибы стоят 200 рублей за весьма небольшую горстку. Местные жители возмущены тем, что ядовитые мухоморы беспрепятственно продают на рынке. По их мнению, полицейские должны заняться данным вопросом, пока никто не отравился. Как отмечает портал URA.RU, многие заступаются за продавца, подчеркивая, что эти грибы действительно лечат болезни.

В Роспотребнадзоре по Курганской области, однако, категорически отрицают вышеуказанное заявление. Специалисты отмечают, что мухоморы внесены в список ядовитых грибов и их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу.