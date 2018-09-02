В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из окна дома

Мужчину, стрелявшего из окна дома на улице Костюшко в Петербурге, задержали. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Ружье у стрелка отобрано.

Открывший пальбу мужчина жил один и много пил. Об этом «360» рассказал его сосед Алексей. «У человека крыша съехала, чего тут еще. Просто допился и все, бывает всякое в жизни. „Белочку“ поймал — вот и все. Он живет один, вообще одинокий», — рассказал сосед.

Мужчина в Петербурге в Московском районе сегодня вечером открыл хаотичную стрельбу из ружья в сторону детской площадки. Стрелок был пьян. Он угрожал взорвать газ. О пострадавших не сообщается.