//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лидер группы Roxette: Россия - чудесная страна
- Дочь Юдашкина опубликовала фото постаревшего отца, борющегося с онкологией
- Наташе Королевой подарили хвост, который она с радостью нацепила, записав видео
- Макаревич вспомнил как Кобзон предлагал ему "прогнуться под изменчивый мир"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Происшествия 13+
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из окна дома
2 сентября 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчину, стрелявшего из окна дома на улице Костюшко в Петербурге, задержали. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Ружье у стрелка отобрано.
Открывший пальбу мужчина жил один и много пил. Об этом «360» рассказал его сосед Алексей. «У человека крыша съехала, чего тут еще. Просто допился и все, бывает всякое в жизни. „Белочку“ поймал — вот и все. Он живет один, вообще одинокий», — рассказал сосед.
Мужчина в Петербурге в Московском районе сегодня вечером открыл хаотичную стрельбу из ружья в сторону детской площадки. Стрелок был пьян. Он угрожал взорвать газ. О пострадавших не сообщается.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Эксперт оценил слова депутата Рады об ответственности Киева за гибель главы ДНР
//Новости Гнездо.ру
//Общество
"Аргументы недели" показали видео внутри кафе после убийства А. Захарченко
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Колхозное шоу и прокуренная фонограмщица, критик о Баскове и Аллегровой
//В мире
В Калифорнии при столкновения лодок число пропавших без вести увеличилось
//Новости партнеров
//Общество
В горах Крыма прошли спасательные операции - со скал сорвались 2 женщины
//В мире
В Петербурге мужчина стреляет из окна и угрожает взорвать газ
//Новости СМИ2
//Общество
Грузовой автомобиль Tata перевернулся на трассе Симферополь-Керчь
//Общество
Песков рассказал о работе Путина над речью о пенсиях: за ночь написал
//Общество
Украинская прокуратура закроет уголовное дело против Александра Захарченко
//Новости Redtram
//Общество
В Ростове-на-Дону между тиром и школой нашли учебные гранаты
//В мире
//Культура
Алла Пугачева с мужем и дочерью пришла проститься с Иосифом Кобзоном
//В мире
Пару из Рима оштрафовали на 900 евро за украденные с пляжей Сардинии камни
//В мире
//Наука
//В мире
//Общество
//Общество
//Общество
Удивительное устройство. Гибкий смартфон в виде свитка покоряет Сеть
//В мире
//Общество
Ученые создали чудо-таблетку, которая способна продлить жизнь до 150 лет
//Политика
//В мире
//В мире
В сети высмеяли Порошенко: "Скоро патроны будет лично передавать"