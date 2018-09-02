В Петербурге мужчина стреляет из окна и угрожает взорвать газ

Мужчина в Петербурге в Московском районе сегодня вечером открыл хаотичную стрельбу из ружья в сторону детской площадки. Стрелок пьян и, по некоторым сведениям, угрожает взорвать газовую плиту.

Сотрудники газовой службы временно перекрыли подачу газа в доме на улице Костюшко, пишут СМИ. Как рассказывают очевидцы, вначале они почувствовали запах газа, а потом мужчина из окна начал стрелять. На месте стрельбы работают бойцы СОБРа и полицейские. Территория вокруг дома оцеплена, жителей просят не выходить из квартир. 44-летний мужчина, открывший стрельбу, покидать свое жилище отказывается.