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В Петербурге мужчина стреляет из окна и угрожает взорвать газ
2 сентября 2018, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчина в Петербурге в Московском районе сегодня вечером открыл хаотичную стрельбу из ружья в сторону детской площадки. Стрелок пьян и, по некоторым сведениям, угрожает взорвать газовую плиту.
Сотрудники газовой службы временно перекрыли подачу газа в доме на улице Костюшко, пишут СМИ. Как рассказывают очевидцы, вначале они почувствовали запах газа, а потом мужчина из окна начал стрелять. На месте стрельбы работают бойцы СОБРа и полицейские. Территория вокруг дома оцеплена, жителей просят не выходить из квартир. 44-летний мужчина, открывший стрельбу, покидать свое жилище отказывается.
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