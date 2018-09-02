В Афганистане потерпел крушение молдавский вертолет с украинским экипажем

В Афганистане сегодня разбился вертолет молдавской компании, погибли 12 человек, выжили два человека. Членами экипажа были граждане Украины, пассажирами - граждане Афганистана.

Вертолет упал на землю через некоторое время спустя после взлета с военной базы города Мазари-Шариф, сообщает сегодня Орган гражданской авиации Молдовы, передает РИА Новости.

О состоянии выживших не сообщается. Ведется расследование трагедии.