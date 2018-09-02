В Иркутской области пропал вертолет Ми-8 с людьми на борту‍

Вертолет Ми-8, на борту которого в настоящий момент находятся три человека, пропал в Иркутской области. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в авиационных структурах региона.

По словам источника агентства ТАСС, исчез вертолет авиакомпании «Ангара». На борту воздушного судна находились сотрудники компании. Связь с ними была потеряна.

По словам собеседника агентства, пропавший вертолет вылетел на проведение геологической разведки из Усть-Кута. Однако в назначенное время экипаж на связь не вышел.

В настоящий момент местоположение воздушного судна неизвестно. На поиски вертолета брошены силы спасателей. Обстоятельства произошедшего выясняются.