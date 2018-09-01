Роспотребнадзор продолжает проверку воздуха в Крыму

Специалисты Роспотребнадзора расширили перечень исследуемых загрязняющих веществ в воздухе на севере Крыма. Об этом сегодня информирует пресс-служба крымского управления ведомства.

Ранее стало известно, что на севере Крымского полуострова случился выброс в атмосферу неизвестного вещества. Из-за этого крыши домов и листья деревьев в Армянске покрылись маслянистым налетом с желтоватым оттенком.

Причиной мог стать хлороводород как продукт реакции серной кислоты в кислотонакопителе и соляной рапы на берегах, считает замминистра экологии и природных ресурсов республики Наталья Сологуб, передает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов 28 августа сообщил, что, предварительно выброс случился на химическом заводе «Крымский Титан». На предприятии это отрицают.

Как сообщает пресс-служба крымского управления Роспотребнадзора, пробы атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ показали, что их концентрация не превышает установленные гигиенические нормативы. Пробы воздуха берутся три раза в день.

В Армянске мыли с содой улицы, подъезды, детские площадки. Особое внимание уделялось школам и детским садам, передает КрымPress.