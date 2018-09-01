Подросток упал на теплоход с моста в Москве

Семнадцатилетний подросток пытался сделать селфи на Большом Каменном мосту в Москве, но не смог удержать равновесие и упал. У молодого человека травмы различной степени тяжести.

Подросток совершил неудачное падение на прогулочный теплоход, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадавшего юношу отвезли в больницу.

Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице сообщили, что 17-летний подросток упал сегодня вечером в Москва-реку. Подробности выясняются.